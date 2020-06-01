Новая школа на 660 мест в Королеве примет школьников 1 сентября

В Королеве построили новую школу на 660 мест. Он примет учеников уже 1 сентября. Разрешение на ввод в эксплуатацию здание уже получило от министерства жилищной политики Московской области.

Новую школу построили в микрорайоне Болшево в городе Королеве. Школа рассчитана на 660 учеников. 1 сентября ребята уже смогут учиться в новом здании.

«В здании разместили 35 классов, спортивный и актовый залы, столовую, библиотеку, медицинский блок и другие необходимые помещения», — сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Около школы обустроят баскетбольные и волейбольные площадки, а также места отдыха. В здании есть лифт и подъемник для людей с ограниченными возможностями.

Министр добавила, что кроме школы на территории ЖК «Театральный парк» построят два детских сада на 170 малышей.