    21 февраля 2020, 15:29

    Новую школу на 1100 мест в Солнечногорске построят к осени 2020 года

    Анастасия Аброськина, Юлия Смирнова

    Первый этаж новой школы в микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска построят в середине марта 2020 года. Такие сроки подрядчик назвал главе городского округа Владимиру Слепцову.
    Новую школу на 1100 мест в Солнечногорске построят к осени 2020 года | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Строительство четырехэтажного здания школы идет в соответствии с графиком — сейчас ведутся монолитные работы, на площадке трудятся около 100 человек. Ежедневно здесь заливают примерно 100 кубометров бетона.

    К благоустройству территории строители приступят в середине лета этого года. Проекты отделки новой современной школы уже проходят этап согласования.

    Заместитель главы Солнечногорска по вопросам архитектуры и строительства Никита Никулин уточнил, что интерьер школы согласовывается в Главархитектуре.

    «Нам бы хотелось видеть в проекте какую-то изюминку, чтобы интерьеры не только были комфортными для детей, но и отличались от всех остальных», — добавил Никита Никулин.

    Новую школу на 1100 мест в Солнечногорске построят к осени 2020 года | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Строительство школы началось в прошлом году по программе губернатора региона Андрея Воробьева. Новая современная школа в Солнечногорске рассчитана на 1100 мест. Помимо основных помещений, в ней оборудуют зоны отдыха, учебные лаборатории и площадки для различных кружков. Школу сделают полностью доступной для маломобильных учеников.

    Строительство завершат ориентировочно к сентябрю 2020 года. Объект возводят в рамках реализации президентских национальных проектов «Современная школа» и «Образование».

    Всего в рамках январских поручений главы Подмосковья в 2020 году в Московской области откроется 33 новые школы.