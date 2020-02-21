Новую школу на 1100 мест в Солнечногорске построят к осени 2020 года

Первый этаж новой школы в микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска построят в середине марта 2020 года. Такие сроки подрядчик назвал главе городского округа Владимиру Слепцову.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство четырехэтажного здания школы идет в соответствии с графиком — сейчас ведутся монолитные работы, на площадке трудятся около 100 человек. Ежедневно здесь заливают примерно 100 кубометров бетона.

К благоустройству территории строители приступят в середине лета этого года. Проекты отделки новой современной школы уже проходят этап согласования.

Заместитель главы Солнечногорска по вопросам архитектуры и строительства Никита Никулин уточнил, что интерьер школы согласовывается в Главархитектуре.

«Нам бы хотелось видеть в проекте какую-то изюминку, чтобы интерьеры не только были комфортными для детей, но и отличались от всех остальных», — добавил Никита Никулин.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство школы началось в прошлом году по программе губернатора региона Андрея Воробьева. Новая современная школа в Солнечногорске рассчитана на 1100 мест. Помимо основных помещений, в ней оборудуют зоны отдыха, учебные лаборатории и площадки для различных кружков. Школу сделают полностью доступной для маломобильных учеников.

Строительство завершат ориентировочно к сентябрю 2020 года. Объект возводят в рамках реализации президентских национальных проектов «Современная школа» и «Образование».

Всего в рамках январских поручений главы Подмосковья в 2020 году в Московской области откроется 33 новые школы.