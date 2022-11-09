Подмосковье 09 ноября 2022, 18:51 Новая школа на 1100 мест появится в Звенигороде

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Мособлгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию и результат инженерных изысканий по новой школе в Звенигороде. Школу на 1100 мест в рамках госпрограммы построят в Одинцовском городском округе.

Проект новой школы предполагает просторные классы, библиотечно-информационный пункт, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком и административные помещения.

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«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства школы в микрорайоне Восточный. Она будет рассчитана на 1100 учеников. Ввод нового объекта образования намечен на 2024 год», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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Школу построят за счет бюджетных средств. Площадь учреждения составит более 18 тысяч квадратных метров. На территории школы появятся игровые и спортивные комплексы, места для отдыха, игр, занятий спортом и проведения мероприятий.