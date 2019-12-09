Новая школа на 1100 мест появится в Солнечногорске до конца 2020 года

Строительство новой школы на 1,1 тысячу мест в микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска планируют завершить в конце 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ход строительства новой школы в Рекинцо-2 проверили инспекторы Главгосстройнадзора. Новое общеобразовательное учреждение возводится в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Застройщик — администрация городского округа Солнечногорск.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян уточнил, что сейчас на объекте ведутся работы по армированию фундаментной плиты. «Плановый срок завершения строительства школы намечен на IV квартал 2020 года», — заявил Артур Гарибян.

Общая площадь четырехэтажного здания составит около 18 тысяч квадратных метров. В первом крыле разместится младшая школа с универсальными классами, спортзалом и зоной отдыха. В центральном блоке для школьников оборудуют библиотеку и помещения для кружков, а также будут обустроены зоны совместного досуга и общения с преподавателями. Во втором крыле разместятся учебные классы средней и старшей школы со спортивным залом. Для обеспечения питания учащихся запроектирована столовая на 400 мест.

В новой школе также предусмотрен библиотечно-информационный центр, просторный актовый зал на 400 мест, а также различные лабораторные помещения. Школа будет оснащена современным оборудованием и полностью доступна для маломобильных граждан.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов отметил, что большая современная школа муниципалитету очень нужна и поблагодарил губернатора и правительство области за всестороннюю поддержку в реализации проекта.

Местная жительница Татьяна Ефименко готовится через два года отдать в школу старшего ребенка. «Так как четвертая школа, которая находится через дорогу от микрорайона Рекинцо-2, практически переполнена, то новая школа будет подарком для наших детей», — сказала Татьяна Ефименко.

Солнечногорец Илья Игнатенко напомнил, что микрорайон Рекинцо-2 — относительно новый. «Домов много, а школы для детей нет. Спасибо властям, что приняли решение о строительстве школы именно в этом районе», — прокомментировал Илья Игнатенко.