Подмосковье 07 февраля 2024, 20:24 Новая школа на 1100 мест появится в Мытищах в конце 2024 года

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Строительство новой современной школы в Мытищах завершат в декабре текущего года. Образовательная организация распахнет свои двери в деревне Сухарево.

На данный момент в школе выполнено 47% монолитных работ, а также активно ведутся работы по прокладке наружных сетей. Следующий этап строительства предусматривает обустройство инженерных коммуникаций. В летний период запланировано благоустройство территории вокруг школы. На стройплощадке трудятся 82 рабочих и три единицы строительной техники.

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Новое учебное заведение строится в рамках президентского проекта «Образование» и региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». После открытия нагрузка на существующую школу в селе Марфино значительно снизится.

В школе будут созданы все условия для качественного и современного образования, включая. Для детей там оборудуют современные учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую, спортивное ядро, а также игровые и детские площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе, которая заработает уже в новом учебном году. В учебном заведении для детей будет работать множество кружков и секций.

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