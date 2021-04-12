Новая школа на 1100 мест открылась в Ленинском округе

В ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа открылась современная школа на 1100 мест и 44 класса. Поздравить детей и родителей с открытием образовательного учреждения приехали депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и депутат Мособлдумы Юрий Липатов. Для всех гостей старшеклассники вместе с директором провели экскурсию по новому зданию.

Источник фото: телеканал «360»

Многодетная мама Виктория очень рада открытию, ведь старая школа в Молоково была переполнена, дети учились в несколько смен, добирались на автобусах. Сейчас такой проблемы не будет. Всего пять минут пешком — и ребенок уже на уроке.

Источник фото: телеканал «360»

«Открытие школы в нашем микрорайоне, который и так большой и постоянно растет — это очень большое и важное событие, которому мы все очень рады. Удобно то, что начальная школа будет отдельно, для старших классов — отдельно», — поделилась многодетная мама Виктория Князькова.

Источник фото: телеканал «360»

Здание состоит из трех корпусов переменной этажности. Есть спортивные залы как для физкультуры, так и для танцев. А на улице просторное футбольное поле для занятий в теплое время года. Помимо стандартных предметов, тут планируют обучать современным танцам и открыть секции для дополнительного образования.

Источник фото: телеканал «360»

«В планах — развить блок дополнительного образования и как можно больше открыть коллективов, кружков для детей и взрослых. Естественно, мы будем открывать эти кружки не просто, как мы это видим, а стараясь учитывать мнение и спрос жителей», — сказал директор МБОУ «Мисайловская СОШ № 1» Денис Грачев.

Источник фото: телеканал «360»

Классы оборудованы компьютерами и планшетами. Сегодня, например, на первом уроке ИЗО ребята рисовали ракету на гаджетах. Творить шедевры можно не только в классах, но и на перемене.

Источник фото: телеканал «360»

В холлах специально для этого сделали меловые доски. На этом строительство образовательных учреждений в округе не заканчивается.

«Я благодарен застройщику, они уже этим летом начинают строительство еще одной школы, и проблемы в ближайшем будущем в данном микрорайоне просто будут отсутствовать. И вкупе с будущим расширением Володарского шоссе — мы на 90% решим все проблемы микрорайона», — отметил врип главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов.

Сейчас школа заполнена наполовину, на первые уроки пришло 600 детей. Старшеклассники переходить из старой школы не стали, чтобы сконцентрироваться на подготовке к экзаменам. Но к 1 сентября сюда придут учиться и дети из 9 и 11 классов. Так что новый выпуск в школе состоится уже в следующем году.