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    06 июня 2022, 17:00

    Современная школа на 1,1 тысячи мест появится в Люберцах

    Анастасия Аброськина

    Современная школа появится в Люберцах в следующем году. Ее построят рядом с жилым комплексом «Новокрасково». Она примет 1,1 тысячи учеников.

    Современная школа на 1,1 тысячи мест появится в Люберцах | Изображение 1

    Это позволит разгрузить соседние школы, в которых есть вторая смена, рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

    Внутри новой школы разместят лаборантские, помещения для групп продленного дня, кабинеты логопеда, психолога, врача, актовый и спортивный залы.

    Современная школа на 1,1 тысячи мест появится в Люберцах | Изображение 2

    Обустроят отдельные кабинеты для занятий химией, биологией, технологией. Всего предусмотрят 44 класса.

    Начальная школа примет 400 учеников, а старшая — 700. Центр достроят к концу следующего года.

    Современная школа на 1,1 тысячи мест появится в Люберцах | Изображение 3

    Новый проект позволит создать 115 рабочих мест. Застройщик — компания 3-RED.

    Сейчас в жилом комплексе «Новокрасково» уже есть детский сад на 350 мест, детская поликлиника на 100 посещений в смену и благоустроенная набережная.