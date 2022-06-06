Современная школа на 1,1 тысячи мест появится в Люберцах

Современная школа появится в Люберцах в следующем году. Ее построят рядом с жилым комплексом «Новокрасково». Она примет 1,1 тысячи учеников.

Это позволит разгрузить соседние школы, в которых есть вторая смена, рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Внутри новой школы разместят лаборантские, помещения для групп продленного дня, кабинеты логопеда, психолога, врача, актовый и спортивный залы.

Обустроят отдельные кабинеты для занятий химией, биологией, технологией. Всего предусмотрят 44 класса.

Начальная школа примет 400 учеников, а старшая — 700. Центр достроят к концу следующего года.

Новый проект позволит создать 115 рабочих мест. Застройщик — компания 3-RED.

Сейчас в жилом комплексе «Новокрасково» уже есть детский сад на 350 мест, детская поликлиника на 100 посещений в смену и благоустроенная набережная.