Новая школа и ремонт подъездов. Как изменятся Котельники до конца года

Обустроенная общественная территория, начало благоустройства Кузьминского лесопарка, создание общественного пространства на Силикате, приведенные в порядок придомовые территории, открытие детского сада и многое другое. Глава Котельников отчитался о проделанной работе в 2020 году и поделился планами развития округа.

В 2020 году в планы администрации вмешалась пандемия. О том, как город справлялся, не раз говорилось в отчете. Многие задумки приходилось переносить. Зато проявилась основная проблема — отсутствие полноценного лечебного учреждения в округе.

«Хотели бы большую, красивую поликлинику и больницу. Город большой, а поликлиники нет. Вот это наше пожелание», — поделилась жительница Котельников Галина Картошкина.

Чтобы решать проблемные вопросы вместе с жителями и быть с ними ближе, Сергей Жигалкин выступил с идеей создать штаб гражданских инициатив. В него могут войти желающие любого возраста — от молодежи до пенсионеров.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы будем решать все вопросы и проблемы, волнующие наших жителей. От вопросов, касаемых переселения в рамках ДРЗТ, строительства социальных объектов, это школы и детсады. Это и вопросы дольщиков, работа ЖКХ, благоустройство дворов. Все эти вопросы мы будем обсуждать вместе», — сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

Среди поставленных задач глава Котельников особо выделил строительство школы, детских садов, спортивных объектов и модернизацию существующих. Особое внимание уделят благоустройству дворов и общественных пространств, ремонту подъездов.

Источник фото: телеканал «360»

«Действительно, очень большая работа в непростое время была проведена. Мы понимаем, что весь мир столкнулся с пандемией коронавируса. И, конечно, останавливались производства. Не знали, как с этим быть, как бороться. То, что Котельники по результатам 2020 года вошли в топ-10 Московской области по развитию экономики, по ряду показателей в тройку, а где-то заняли 1-е место (по привлечению новых инвесторов) — это дорогого стоит», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Источник фото: телеканал «360»

Площадкой для итогового обращения был выбран центральный парк Котельников на территории усадьбы «Белая дача». Здесь собрались почетные жители, представители общественности, ветераны, предприниматели — все те, кому не безразлична жизнь города.