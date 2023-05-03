Подмосковье 03 мая 2023, 16:04 Новая семейная ферма в Шаховской наладит производство более 7 тонн молочной продукции в год Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковный фермер Мария Широкова развивает семейный бизнес в Шаховской. Она подала заявку на участие в конкурсе по отбору семейных хозяйств для финансирования инвестпроекта. Так, если ферма в Шаховской получит грант, 60% от стоимости проекта будет профинансировано за счет господдержки.

Сейчас на ферме находится 100 голов молодняка овец и коз. Ожидается, что к 2028 году поголовье дойных овец увеличится с 60 до 280 голов, коз — с 50 до 90 голов.

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«В результате объем производства сыра из козьего и овечьего молока будет составлять 7,6 тонны в год. Общая стоимость проекта — 41 миллион рублей», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Кроме того, ферма намерена приобрести 100 голов овец ост-фризской породы, закупить сельхозтехнику и комплект оборудования для сыроварни. Там также будут разводить заанеских коз, отличающихся высокой производительностью, и остфризских овец. Животные дают питательное молоко без специфичного запаха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье. Он подчеркнул, что при выполнении этих пунктов высоким окажется не только урожай для внутреннего потребления, но и появится экспортный потенциал.

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