Новая развязка на трассе М-8 «Холмогоры» разгрузит выезд из Мытищ

В Московской области строят новую транспортную развязку на трассе М-8 «Холмогоры». Она позволит значительно разгрузить выезд из Мытищ. Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Строительство развязки ведется на участке МКАД — Пушкино в Московской области. Оно началось в этом году.

Сейчас дорожные службы освобождают территорию, демонтируют застройки, ограждают места для производства работ. Завершить строительство объекта планируют в 2022 году, уточнили в ФКУ «Центравтомагистраль».

По проекту построят пять съездов и два новых проезда. Один — параллельно трассе М-8 «Холмогоры». Он соединит улицу Коллективную и улицу Дзержинского города Мытищи. Второй станет альтернативой существующим улицам Фрунзе и Заводской. Он будет выходить на путепровод, который строят по заказу правительства Подмосковья через железную дорогу Ярославского направления.

Региональный двухкилометровый путепровод и федеральная транспортная развязка значительно улучшат транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи. Помимо этого, развязка обеспечит дополнительный выезд на автомагистраль М-8 «Холмогоры», разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте.