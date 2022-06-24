Новая развязка на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе появится в Подмосковье

Специалисты приступили к проектировке развязки, соединяющей ЦКАД и Дмитровское шоссе. Итоговый вариант проекта представят летом 2023 года, сообщили в ГК «Автодор».

Проектировщики разработают несколько вариантов решений, учитывая при этом сложный рельеф местности. Для каждого проекта проведут технико-экономическое обоснование и моделирование транспортных потоков. Это поможет выбрать оптимальной вариант расположения развязки. Одно предложение по устройству основного узла уже внесли на рассмотрение. Он расположится в зоне сближения ЦКАД и А107.

Также в планах — реконструкция существующего транспортного узла на пересечении Дмитровского шоссе и дороги А107. Она поможет повысить пропускную способность федеральных дорог в этом районе.