Новая птицефабрика и господдержка. Агропромышленный форум провели в Луховицах

Агропромышленный форум прошел в Луховицах. Его главной темой стала поддержка сельхозпроизводителей. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия обсуждаются дополнительные меры, которые помогут предприятиям в сегодняшнее не простое время работать стабильно

Компания ТуламашАгро находится в Луховицах и является одним из крупнейших сельхозпроизводителей Подмосковья. В 2021 году городской округ занял первое место в регионе по урожаю зерновых и зернобобовых культур — 36 центнеров с гектара.

Таких высоких результатов удалось достичь благодаря господдержке. Предприятия получило субсидию на приобретение семян, культуртехнические работы, а два трактора были взяты в лизинг на шесть лет.

«Для крестьян лизинг — выход из положения, потому что техника вся дорогостоящая и купить трактор, который стоит порядка 18 миллионов, а цена некоторых и до 39 миллионов рублей доходит. Такую сумму денег сразу заплатить невозможно», — отметил руководитель производственного участка «Луховицы» ООО «ТуламашАгро» Виктор Шевцов.

Вопросы господдержки обсудили в Луховицах на агропромышленном форуме. Представители профильного министерства рассказали на какие субсидии могут рассчитывать производители. Также речь шла о развитии сельского хозяйства в округе. Сейчас в Луховицах работают 16 крупных предприятий и более 60 крестьянско-фермерских хозяйств. Открылся дилерский центр по продаже и ремонту сельскохозяйственной техники. Продолжается строительство тепличного комбината. Готовится к сдаче третья очередь.

«Мы идем практически по всем отраслям в лидерах в Московской области, но прежде всего — это поручение губернатора о выходе Московской области на первое место в России по производству овощей закрытого грунта. У нас строится очередная очередь тепличного комбината. У них есть хорошие планы дальнейшего развития», — рассказал исполняющий обязанности главы г. о. Луховицы Сергей Тимохин.

Еще один масштабный проект, который будет реализован в Луховицах — это строительство птицефабрики. Объем инвестиций составляет 1,5 миллиарда рублей. Предприятие планирует выпускать до 450 миллионов яиц в год. Местные жители получат новые рабочие места.