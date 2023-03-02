Подмосковье 02 марта 2023, 16:38 Новая программа льготного кредитования стала доступна предпринимателям Подмосковья

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Московский областной фонд микрофинансирования запустил новую программу льготного кредитования для предпринимателей Подмосковья. Данные меры реализуются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«В рамках новой программы „Ура, весна!“ субъектам малого и среднего предпринимательства Подмосковья доступны займы размером до пяти миллионов рублей по ставке 6,5% на срок до двух лет», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Подать заявку на участие в программе необходимо до 31 марта. Отмечается, что получить заем по программе «Ура, весна!» может бизнес, имеющий положительную кредитную историю в фонде микрофинансирования. Предпринимателям Подмосковья также напоминают, что региональный фонд микрофинансирования реализует восемь программ льготного кредитования.

В 2022 году льготные займы на сумму более 800 миллионов рублей получила 501 подмосковная компания.

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