Новая пожарная часть открылась в Подмосковье

В деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа прошло торжественное открытие нового корпуса пожарного депо отдельного поста 250-й пожарно-спасательной части. Об этом сообщило ГКУ МО «Мособлпожспас».

В торжественном мероприятии приняли участие советник-помощник руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Николай Вдовин, начальник региональной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Логинов и заместитель главы городского округа Орехово-Зуево Виталий Ципляев.

«Теперь жители деревни Демихово и прилегающей территории могут спать спокойно. В случае пожара помощь к ним придет вовремя. Хочу пожелать нашим огнеборцам сухих рукавов и уверен, что наша работа будет давать положительные результаты», — заявил Пестов.

Также он отметил, что новое пожарное депо было построено в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья».

«Мы понимали, что существующие пожарные части по дислокации и времени реагирования и уже не удовлетворяли потребностям. Вопрос был проработан с застройщиком, подготовили коммуникации и и возвели модульную конструкцию. Направление теперь прикрыто на 100%», — заявил Ципляев.

В зону ответственности вновь созданного подразделения входит семь населенных пунктов и три садоводческих товарищества, в которых постоянно проживает около семи тысяч человек и еще несколько тысяч прибывает на отдых в летний период.