Подмосковье 13 сентября 2023, 14:36 Новая поликлиника в селе Ромашково начала прием пациентов Пресс-служба Минздрава МО

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Первых пациентов приняли в новой поликлинике, построенной в селе Ромашково под Одинцовом. Медицинскую помощь здесь оказывают как взрослым, так и детям.

«В период заболеваемости за медпомощью в наши поликлиники обращаются до 220 тысяч человек в день. Поэтому мы продолжаем строить новые объекты здравоохранения. В этом году открыли уже 10 поликлиник, до конца года планируем ввести еще по одной в Балашихе и Ленинском», — говорит первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В новой поликлинике установлено современное медицинское оборудование, в том числе два рентген-аппарата, аппараты ЭКГ и УЗИ. Прием пациентов здесь ведут терапевты, педиатры, а также узкопрофильные специалисты.

На месте нового медицинского здания раньше находилась амбулатория 1905 года постройки. В 2020 году здание снесли как аварийное. Началось строительство.

«Теперь необходимую первичную медицинскую помощь жители могут получать рядом с домом», — отметил главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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