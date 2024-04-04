Подмосковье 04 апреля 2024, 13:20 Новая поликлиника в поселке Заречье откроется в августе пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

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Строительство взрослой поликлиники в поселке Заречье в Одинцовском округе вышло на финальный этап. Учреждение рассчитано на 300 посещений в смену.

После открытия медучреждения жители поселка смогут воспользоваться услугами терапевтов и узких специалистов по 10 направлениям. Кроме того, в поликлинике будут работать отделения терапии и диагностики, кабинеты теплолечения, электро-светолечения и ультравысокочастотной терапии, а также стоматологический кабинет.

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Территорию вокруг поликлиники благоустроят: проведут озеленение и построят парковку на 30 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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