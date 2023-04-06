Подмосковье 06 апреля 2023, 13:41 Новая поликлиника в поселке Октябрьском откроется в декабре 2024 года

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В люберецком поселке Октябрьском строится комплексная поликлиника для детей и взрослых. Объект планируют открыть в декабре 2024 года. Об этом сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

«Рабочие выполнили перенос инженерных коммуникаций, проводят работы по устройству фундамента будущей поликлиники. На площадке более 30 рабочих и шесть единиц техники. Работы в графике», — отметил министр строительного комплекса региона Владимира Локтева.

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В обновленном медучреждении появятся: профилактическое и педиатрическое отделения, блок хирургии и стоматологии, дневной стационар и другие отделения. Поликлиника сможет принимать до 500 посетителей в смену. Кабинеты будут оснащены современным оборудованием, мебелью, и инвентарем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения Подмосковья. По его словам, ежегодно количество молодых семей в регионе увеличивается. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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