Подмосковье 06 апреля 2023, 10:16 Новая поликлиника в микрорайоне Ковровый в Котельниках появится в 2025 году фото минстроя мо

Читать 360tv в

В микрорайоне Ковровый в Котельниках строится поликлиника для детей и взрослых. Сейчас рабочие приступили к устройству котлована. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство ведется по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», включенного в нацпроект «Здравоохранение».

Реклама

«На площадке более 60 рабочих и пять единиц техники. Строители выполняют вынос сетей из пятна застройки, ведут устройство котлована и обустройство шпунтового ограждения к нему», — сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену. В поликлинике появятся педиатрическое и терапевтические отделения, кабинеты УЗИ и ЭКГ, рентген-кабинет, дневной стационар, кабинеты неотложной помощи и другие необходимые отделения. Ее также оснастят современным медицинским оборудованием и мебелью. Поликлинику планируют открыть в феврале 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения Подмосковья. По его словам, ежегодно количество молодых семей в регионе увеличивается. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».