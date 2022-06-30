Новая поликлиника появится в ЖК «Пехра» в Балашихе

Медучреждение на 100 посещений в смену разместят в секциях 10 и 11 дома № 3. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

В поликлинике будут расположены кабинеты терапевта, кардиолога, лор-врача с кабиной для проверки слуха, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, главного врача, кабинет ЭКГ, массажный кабинет и процедурные комнаты.

«Здравоохранение — одно из ключевых направлений, которому сегодня уделяется особое внимание. Город растет. И вместе с населением растет и потребность в медицинских учреждениях в шаговой доступности. Это новый район, в котором еще продолжается заселение. Наличие поликлиники позволит оказывать квалифицированную врачебную помощь рядом с домом», — отметил глава Балашихи.

Объект готов на 90%. В данный момент проводятся внутренние отделочные работы помещений. Сдадут проект осенью 2022 года.