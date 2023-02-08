Подмосковье 08 февраля 2023, 11:42 Новая поликлиника появится в подмосковном селе Ромашково

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Строительство поликлиники продолжается в селе Ромашково под Одинцовым. В ней смогут принимать 350 пациентов в смену. Рабочие приступили к фасадным работам.

Как рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья, на площадке трудятся свыше 70 человек и четыре единицы техники. Сейчас они обустраивают кровлю, проводят коммуникации и монтируют окна. Площадь здания составит 3375 квадратных метров. На его территории проведут благоустройство.

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В поликлинике будут работать терапевт, педиатр, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог и другие специалисты.

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Старое здание медучреждения было построено в 1897 году. Из-за его аварийного состояния объект снесли в прошлом году.

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