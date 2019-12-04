Новая поликлиника появится в микрорайоне Подлипки Коломны в 2022 году

Новая поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в смену, откроется в коломенском микрорайоне Подлипки в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как уточнил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, контракт на проектирование поликлинического учреждения заключен с ООО «Техноконцепт».

Начальник управления № 2 по координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций регионального Минздрава Людмила Каркина пояснила, что новая поликлиника будет обслуживать и детей, и взрослых. Новое здание позволит полностью снять дефицит площадей в амбулаторно-поликлиническом звене Коломны.

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«Здесь будет диагностический центр, который примет не только жителей городской территории, но и пациентов из близлежащих населенных пунктов. Появление нового медицинского объекта разгрузит поликлинику № 1 Коломенской ЦРБ, что позволит ей принимать пациентов из соседних сельских поселений, чтобы им не приходилось ехать в Колычево», — добавила Людмила Каркина.

В четырехэтажном здании разместится лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узких профильных направлений, экстренной помощи, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар для детей и взрослых, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, лучевой диагностики, а также вестибюльная и справочно-информационная группы. Кроме того, поликлинику оснастят всем необходимым диагностическим оборудованием для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических патологических состояний и для выявления других заболеваний.

Источник: администрация Коломенского городского округа

Площадь объекта составит более 5 тысяч квадратных метров. Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения. Прилегающую территорию комплексно благоустроят и озеленят.

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Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев сделал акцент на том, что здравоохранение — одно из приоритетных направлений развития муниципалитета. Он напомнил, что с 2015 года в Коломенском округе отремонтированы три педиатрических отделения, помещения хирургического корпуса № 2, отделение лучевой дистанционной терапии, главный корпус Непецинской больницы, станция скорой медицинской помощи, инфекционный корпус детской больницы, поликлиники № 1, 3 и 4.

«Чуть больше двух лет в округе работает Центр детства и материнства, за это время здесь родилось более 6000 малышей. В прошлом году на территории были введены в эксплуатацию пять новых фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья», — добавил Денис Лебедев.

Источник: администрация Коломенского городского округа

Проектирование и строительство новой поликлиники будет осуществляться в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Завершить строительство планируется в 2022 году.

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Жительница микрорайона Подлипки Мария Сергеенко призналась, что очень ждет новую больницу. «У меня двое маленьких детей, и если честно, добираться с ними до 1-й поликлиники очень хлопотно, приходится вызывать такси. К тому же, наш микрорайон постоянно растет, здесь много молодых семей, а с завершением строительства нового жилищного комплекса станет еще больше. Так что новая поликлиника просто необходима!» — сказала Мария Сергеенко.