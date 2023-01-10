Подмосковье 10 января 2023, 09:11 Новая поликлиника открылась в жилом комплексе «Зеленые аллеи» в Видном

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Новая поликлиника открылась в жилом комплексе «Зеленые аллеи» в Видном. Это долгожданное событие для крупного микрорайона, в котором проживают 20 тысяч человек.

Поликлиника уже принимает пациентов. Здесь два терапевтических отделения, отделение первой помощи, медицинской профилактики и функциональной диагностики, а также открыт дневной стационар. В поликлинике работают как участковые врачи-терапевты, так и узконаправленные специалисты.

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«В Ленинском городском округе поликлиник не хватает, поэтому эта долгожданная поликлиника на 100 посещений в смену является одним из необходимых объектов здравоохранения», — рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.

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В Видном в этом году планируют построить еще одну поликлинику на 100 посещений, подстанцию скорой помощи и Центр диспансеризации, отделение обслуживания вызовов на дом. Кроме того, будут открыты медицинские учреждения в еще двух крупных жилых комплексах.

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