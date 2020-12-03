Новая поликлиника открылась в Дрожжине

Новое медучреждение «Южная поликлиника» открылось в Дрожжине Ленинского округа. Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова проверила работу новой клиники, а также посетила Центр занятости населения.

«Новая „Южная поликлиника“, без преувеличения, долгожданная для всех жителей. Район новый, активно застраивается, заселяется. Свыше 35 тысяч жителей теперь могут получить качественную медицинскую помощь рядом с домом. Ранее ближайшая поликлиника находилась в семи километрах, добираться до нее нужно было около получаса», — сказала Ольга Забралова.

Поликлиника рассчитана на 450 посещений в смену — это и взрослые, и дети.

«Очень здорово, когда можно прийти в поликлинику — и есть взрослые специалисты, и детские. Принимают и гинеколог, и травматолог, и хирург», — отметила заместитель главного врача поликлиники Елена Зинатулина.

Медучреждение оснащено всем необходимым — есть рентген, УЗИ, современная лаборатория, отделение физиотерапии. Также есть кабинеты неотложной медицинской помощи для детей и взрослых. Есть и дневной стационар. Что важно — новая поликлиника на 100% укомплектована врачами-специалистами, участковыми терапевтами и педиатрами Ольга Забралова первый заместитель председателя правительства Московской области

Зампред также подчеркнула, что в поликлинике установлено качественное и современное оборудование.

«Я обратила внимание, что она оборудована по самому последнему слову техники. Это кабинеты УЗИ, рентгенологии, маммографии. Люди могут получить комплексную медицинскую услугу, еще раз повторюсь, в шаговой доступности», — сказала Ольга Забралова.

Сейчас все новые поликлиники Подмосковья оформляют по новым стандартам. И одним из требований является доступная, красочная навигация. Человек, попадая в клинику, сразу понимает, куда ему нужно идти.

В рамках визита в Центр занятости населения Ольга Забралова сообщила, что лично встретится с кандидатами на должность директора Центра.

«Борьба с безработицей и социальные выплаты — это чувствительная тема, особенно в период пандемии. Ленинский городской округ — большой, развивающийся. Поэтому здесь нужен сильный и чуткий руководитель центра занятости. Я хочу провести встречу с кандидатами на должность директора — если хотите, можно назвать это собеседованием, и проверить, как идет работа с жителями», — сообщила Забралова.