Подмосковье 25 ноября 2022, 16:24 Новая поликлиника открылась на Юбилейной улице в Мытищах

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В новом корпусе поликлиники ЖК «Ярославского» на улице Юбилейной принимают первых посетителей. Для жителей нового микрорайона Мытищ объект долгожданный. Поликлиника закроет потребность в медицинской помощи для 42-х тысяч пациентов.

В поликлинике 20 терапевтических кабинетов по участкам. Здесь будет работать более 250 сотрудников, среди которых врачи узкой направленности. Сейчас штатное расписание сформировано, график работы уже утвержден.

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Гордость новой поликлиники — дневной стационар. Он рассчитан на 15 коек, где за день можно провести лечение 45 человек.

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«Каждая койка работает в три смены. Профили у нас и терапевтический, и кардиологический, и хирургический. То есть врачи могут направлять в дневной стационар, а там пациенты будут находиться в течение четырех часов: проводить наблюдение и лечение, а после идти домой. Это очень удобно для пациентов», — рассказала заведующая поликлиникой № 2 ГБУЗ МО «МГКБ» Любовь Кикоть.

Поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием, в том числе тяжелой техникой: маммографом, флюорографом, рентген аппаратом. Пока тут не хватает главного оборудования — МРТ и КТ, но и это лишь вопрос времени. Документы уже отправлены Минздраву.

«Я думаю, что благодаря современным технологиям и, главное, умению специалистов, которые здесь работают, мы скоро увидим совершенно другую оценку развитию здравоохранения в городском округе Мытищи», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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