Подмосковье 27 марта 2023, 16:48 Новая поликлиника откроется в Серпухове в декабре

Читать 360tv в

Глава Минстроя Подмосковья Владимир Локтев проверил строительство поликлиники в Серпухове. В ней смогут получать помощь до 700 пациентов в в смену.

Выездная проверка состоялась при участии главы округа Сергея Никитенко и представителем подрядчика. Сейчас на площадке трудятся 120 рабочих и семь единиц техники. Они завершают монолитные работы, кладут стены подвала и ведут гидроизоляцию цоколя. Строительство идет в соответствии с графиком.

Реклама

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».