Подмосковье 29 ноября 2022, 13:14 Новая поликлиника на 600 посещений открылась в Коломне

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Новая поликлиника открылась в Коломне. Она рассчитана на 600 посещений, в ней будут работать почти 300 медиков. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Поликлиника стала 11-м медучреждением, построенным или отремонтированным в регионе в этом году. В декабре откроют двери еще четыре организации в Домодедове, Раменском и Ленинском округе.

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Глава ведомства Артур Гарибян рассказал, что здание поликлиники строили год и девять месяцев. В ней местные жители смогут получить медицинскую и профилактическую помощь.

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Учреждение позволит разгрузить пять ближайших медорганизаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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