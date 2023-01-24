Подмосковье 24 января 2023, 10:55 Новая поликлиника и станция скорой помощи появятся в Люберцах в 2023 году

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Новая поликлиника на 600 посещений в смену и станция скорой помощи появятся в Люберцах в 2023 году. Объекты будут образовывать новый кластер здравоохранения ЖК «Люберцы».

Застройщиком поликлиники выступает ООО «СЗ „Самолет Девелопмент“. По его запросу Главгосстройнадзор Московской области осуществил профилактический визит и проверил соблюдение требований проектной документации по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения на объекте. Так, в поликлинике будут созданы условия для безопасного и удобного передвижения данных групп пациентов, а на прилегающей территории предусмотрены специализированные парковочные места.

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Поликлинику планируют достроить в феврале 2023 года. Взрослые и дети смогут обратиться в учреждение за профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощью.

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Цифровую заявку на профвизит можно оформить через региональный портал госуслуг. По результатам визита инспекторы разъяснят застройщику, на что следует обратить внимание при подготовке к итоговой проверке. Для тех, кто прошел профвизит и выполнил все рекомендации инспекторов, срок итоговой проверки сокращается с 10 до трех дней.

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