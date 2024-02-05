Подмосковье 05 февраля 2024, 11:55 Новая подстанция в СНТ «40 лет Октября» улучшит электроснабжение в 480 домах Министерство энергетики Московской области

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Электроснабжение жителей СНТ «40 лет Октября» сделали надежней в Одинцове. Там построили новую трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, мачтовую подстанцию построили в рамках договора об увеличении мощности электроснабжения. В январе «Мособлэнерго» поключили установку к высоковольтным сетям и установили прибор учета электроэнергии.

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Подстанцию разместили в центре нагрузок. Это позволит уменьшить протяженность существующих групп линий. Благодаря новому трансформатору качественное электроснабжение получат более 480 домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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