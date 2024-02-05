05 февраля 2024, 11:55
Новая подстанция в СНТ «40 лет Октября» улучшит электроснабжение в 480 домах
Электроснабжение жителей СНТ «40 лет Октября» сделали надежней в Одинцове. Там построили новую трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА.
Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, мачтовую подстанцию построили в рамках договора об увеличении мощности электроснабжения. В январе «Мособлэнерго» поключили установку к высоковольтным сетям и установили прибор учета электроэнергии.
Реклама
Подстанцию разместили в центре нагрузок. Это позволит уменьшить протяженность существующих групп линий. Благодаря новому трансформатору качественное электроснабжение получат более 480 домов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
ЖКХ
Реклама
Реклама