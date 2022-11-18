Подмосковье 18 ноября 2022, 13:44 Новая подстанция в селе Лямцино под Домодедовым обеспечит электричеством 23 дома

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Электроснабжение села Лямцино в Домодедове стало надежней — там построили новую электрическую подстанцию. Она будет питать 23 жилых дома и уличное освещение.

Электроснабжение села Лямцино в Домодедове стало надежней — там построили новую электрическую подстанцию. Она будет питать 23 жилых дома и уличное освещение.

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Бывшая подстанция работала с 1992 года. За это время деформировался каркас и покосились стены, из-за чего оборудование стало работать хуже. На ее месте появилась новая, с мощностью 250 кВА. Кроме того, энергетики заменили 140 метров воздушных линий и 57 метров перевода нагрузок.

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Глава ведомства Александр Самарин рассказал, что электроснабжение в регионе повышают по поручению губернатора Андрея Воробьева. В этом году в планах отремонтировать 604 трансформатора.

«Результатом уже проделанной работы стало снижение аварийных ситуаций на сетях электроснабжения по сравнению с 2021 годом на 30%», — отметил он.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.

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