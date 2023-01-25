25 января 2023, 22:06
Новая подстанция в Луховицах заработает в феврале
Энергетики «Мособлэнерго» планируют завершить перевод нагрузок на новую трансформаторную подстанцию в поселке Газопроводск в Луховицахв феврале этого года. Также в населенном пункте проложили кабели длиной 530 метров.
От более мощного трансформатора запитают четыре многоквартирных дома, котельные, детский сад, библиотека, магазины, гостиница, банк и домовладения на улицах Садовая, Саратовская, Энтузиастов, Луговая, Лесная и Рязанская.
Реклама
Мероприятия выполнялись в рамках инвестиционной программы.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Электричество
Луховицы
Реклама
Реклама