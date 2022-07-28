Новая подстанция в Апрелевке обеспечит электричеством малый и средний бизнес

Еще одна трансформаторная подстанция появилась в Подмосковье. На этот раз работы выполнены в Апрелевке Наро-Фоминского округа.

Подстанция мощностью 250 кВА построена на улице 1-й Солнечной. Объект обеспечивает надежное электроснабжение предприятий малого и среднего бизнеса Апрелевки.

С начала 2022 года АО «Мособлэнерго» ввело в эксплуатацию 28 новых трансформаторных подстанций в регионе. Объекты построены в таких городских округах как Одинцовский, Красногорский, Щелковский, Коломенский, Раменский, Мытищинский, Сергиево-Посадский и Павлово-Посадский. Введенная дополнительная трансформаторная мощность составила 8,3 МВА.

«Благодаря строительству новых сетей и подстанций повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для новых технологических присоединений», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Чуть раньше новые трансформаторные подстанции появились в Щелкове и Лосино-Петровском.