Новая подстанция улучшит электроснабжение для 180 тысяч жителей Пушкино

Современная подстанция «Тютчево» появится в Пушкино. Она улучшит электроснабжение в 40 населенных пунктах. Коснется это около 180 тысяч человек.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он рассказал, что подстанцию возводят сотрудники компании «Россети Московский регион».

Этот центр является объектом федерального значения и станет одним из крупнейших на севере Подмосковья Александр Самарин.

Генеральной директор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин добавил, что для новой подстанции характерны современность, надежность и экологичность.

«Данный тип КРУЭ отлично зарекомендовал себя в проектах, связанных с электроснабжением развивающихся городов», — уточнил он.

Сбои электричества в Подмосковье сократились на четверть, в том числе благодаря цифровому управлению.

Ранее стало известно, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева все дачники Московской области получат надежное электроснабжение к 2024 году.