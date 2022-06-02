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    02 июня 2022, 10:05

    Новая подстанция улучшит электроснабжение для 180 тысяч жителей Пушкино

    Анастасия Аброськина

    Современная подстанция «Тютчево» появится в Пушкино. Она улучшит электроснабжение в 40 населенных пунктах. Коснется это около 180 тысяч человек.

    Новая подстанция улучшит электроснабжение для 180 тысяч жителей Пушкино | Изображение 1

    Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он рассказал, что подстанцию возводят сотрудники компании «Россети Московский регион».

    Этот центр является объектом федерального значения и станет одним из крупнейших на севере Подмосковья

    Александр Самарин.

    Генеральной директор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин добавил, что для новой подстанции характерны современность, надежность и экологичность.

    Новая подстанция улучшит электроснабжение для 180 тысяч жителей Пушкино | Изображение 2

    «Данный тип КРУЭ отлично зарекомендовал себя в проектах, связанных с электроснабжением развивающихся городов», — уточнил он.

    Сбои электричества в Подмосковье сократились на четверть, в том числе благодаря цифровому управлению.

    Новая подстанция улучшит электроснабжение для 180 тысяч жителей Пушкино | Изображение 3

    Ранее стало известно, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева все дачники Московской области получат надежное электроснабжение к 2024 году.