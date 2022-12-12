Подмосковье 12 декабря 2022, 13:16 Новая подстанция улучшила электроснабжение в подмосковной деревне Донино

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Электроснабжение деревни Донино улучшили в Раменском округе благодаря строительству новой трансформаторной подстанции. Работы выполнили специалисты компании «Мособлэнерго».

Раньше в деревне Донино работала только одна подстанция и от жителей поступали жалобы на скачки напряжения в сетях. Для разгрузки установки построили новую трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА. От нее уже запитаны 50 домов.

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что благодаря инвестиционным программам электросетевых компаний улучшается качество обслуживания жителей и надежность электросетевого комплекса региона.

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В 2022 году компания «Мособлэнерго» ввела более 80 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Московской области. В декабре приступили к работе еще две новые трансформаторные подстанции в Раменском округе. Их ввели в эксплуатацию в деревне Жирово.

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