Подмосковье 17 марта 2023, 13:26 Новая подстанция улучшила электроснабжение у 200 жителей поселка Хорлово в Воскресенске

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В поселке Хорлово городского округа Воскресенск построили новую трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА. Благодаря этому качество электроснабжения улучшилось у 200 жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Работы провели специалисты компании «Мособлэнерго». Строительство финансировалось по инвестиционной программе.

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Объект построили на Садовой улице. Оборудование на старой подстанции устарело и не отвечало требованиям безопасности. В результате запуска новой подстанции качество электроснабжения улучшилось в многоквартирных домах на улице Зайцева и в гаражах кооператива Фосфоритчик» на улице Садовой.

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За прошлый год в Подмосковье построили 106 подстанций, в этом году энергетики планируют возвести еще 110 объектов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в этом году во всех домах городского округа Восход капитально отремонтируют инженерные коммуникации.

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