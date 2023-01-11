Подмосковье 11 января 2023, 16:13 Новая подстанция скорой помощи в Солнечногорске откроется в марте

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Новая подстанция скорой помощи откроется в Солнечногорске через три месяца. Уже с марте объект сдадут, и врачи приступят к работе в современном здании.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проверил ход строительства подстанции скорой помощи. Основные работы уже завершены. Осталось установить мебель и необходимое медицинское оборудование.

«Все комнаты чистые, аккуратные. Теплый гараж на пять машин, остальные — во внешних боксах. <…> Есть даже спортивная площадка, а строители потом по весне озеленение сделают», — рассказал заместитель главного врача по технике ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Валерий Соломеннов.

Двухэтажное здание на две тысячи квадратных метров рассчитано на 15 бригад.

В Подмосковье, благодаря областной программе по развитию здравоохранения, новая подстанция скорой помощи появится не только в Солнечногорске, но и в Ногинске, Видном, Кашире.

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