11 января 2023, 16:13
Новая подстанция скорой помощи в Солнечногорске откроется в марте
Новая подстанция скорой помощи откроется в Солнечногорске через три месяца. Уже с марте объект сдадут, и врачи приступят к работе в современном здании.
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проверил ход строительства подстанции скорой помощи. Основные работы уже завершены. Осталось установить мебель и необходимое медицинское оборудование.
«Все комнаты чистые, аккуратные. Теплый гараж на пять машин, остальные — во внешних боксах. <…> Есть даже спортивная площадка, а строители потом по весне озеленение сделают», — рассказал заместитель главного врача по технике ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Валерий Соломеннов.
Двухэтажное здание на две тысячи квадратных метров рассчитано на 15 бригад.
В Подмосковье, благодаря областной программе по развитию здравоохранения, новая подстанция скорой помощи появится не только в Солнечногорске, но и в Ногинске, Видном, Кашире.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Здравоохранение
Солнечногорск
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