Новая подстанция скорой помощи появится в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 18:02 Поделиться Telegram

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Viber Новая подстанция скорой помощи появится в Солнечногорске

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В Солнечногорске возводят новую подстанцию скорой помощи. На этом объекте задействуют технологии быстрого строительства. В данном случае — каркас из колонн, ригелей и плит перекрытия. Весь процесс монтажа проходит очень оперативно, буквально за месяц весь каркас может быть готов.

Дмитрий Мартиняк — монтажник со стажем. Но эта стройка — его особая гордость. Мужчина приехал в Солнечногорск, чтобы возводить важный соцобъект. В микрорайоне Выстрел активно ведётся строительство подстанции скорой помощи. Вместе с Дмитрием на стройке задействованы еще 45 человек, в том числе монтажники и подсобные рабочие. Им помогают экскаваторы, погрузчики, катки, бульдозеры, самосвалы.

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«Каркас почти готов, на очереди возведение стен, монтаж электрики и сантехники. Готовность объекта площадью более 2000 квадратных метров — 20 процентов. От графика не отстают. Но заехать в новое здание медики смогут только в следующем году», — рассказал Алексей Добашин, старший производитель работ компании «Крост».

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Сами работники говорят, что эта стройка стала для них очень долгожданной. Еще немного, и у них появится новая собственная двухэтажная база, в которой разместят большой гараж на 15 машин скорой помощи, несколько помещений для отдыха и для хранения медицинского оборудования.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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