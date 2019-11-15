Новая подстанция скорой помощи появится в Балашихе в 2020 году

Новая подстанция скорой помощи откроется в микрорайоне Авиаторов в городском округе Балашиха в 2020 году.

Заведующая Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова уточнила, что новую подстанцию в микрорайоне Авиаторов планируют ввести в эксплуатацию в начале 2020 года.

«Она рассчитана на 10 бригад и будет работать круглосуточно. Это сократит время прибытия на вызовы к населению с улиц Звездная, Солнечная, Щелковское шоссе, Орджоникидзе, Зеленая, микрорайонов Авиаторов, Гагарина, Щитниково, Изумрудный и Янтарный», — рассказала Маруар Муканова.

По словам Маруар Мукановой, подстанция предназначена для оказания экстренной и неотложной внебольничной и внеполиклинической помощи населению. Подстанция будет оснащена системами видеонаблюдения и громкой связи.

Общая площадь новой подстанции скорой помощи в балашихинском микрорайоне Авиаторов составит 1,2 тысячи квадратных метров. Она расположится по адресу: Балашиха, улица Третьяка, дом № 2.