Новая подстанция скорой помощи появится в Балашихе в 2020 году
Заведующая Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова уточнила, что новую подстанцию в микрорайоне Авиаторов планируют ввести в эксплуатацию в начале 2020 года.
«Она рассчитана на 10 бригад и будет работать круглосуточно. Это сократит время прибытия на вызовы к населению с улиц Звездная, Солнечная, Щелковское шоссе, Орджоникидзе, Зеленая, микрорайонов Авиаторов, Гагарина, Щитниково, Изумрудный и Янтарный», — рассказала Маруар Муканова.
По словам Маруар Мукановой, подстанция предназначена для оказания экстренной и неотложной внебольничной и внеполиклинической помощи населению. Подстанция будет оснащена системами видеонаблюдения и громкой связи.
Общая площадь новой подстанции скорой помощи в балашихинском микрорайоне Авиаторов составит 1,2 тысячи квадратных метров. Она расположится по адресу: Балашиха, улица Третьяка, дом № 2.