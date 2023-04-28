Подмосковье 28 апреля 2023, 15:00 Новую станцию скорой помощи открыли в Кашире Пресс-служба Минздрава МО

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Новая подстанция скорой помощи заработала в Кашире. Ее открыли на месте старой, которая располагалась в доме 1961 года постройки.

В новой подстанции будут работать семь бригад и диспетчерская служба. Там установили новую мебель, оборудовали кабинеты врачей и фельдшеров, а также душевые и комнаты отдыха. На территории организовали ремонтную базу с мойкой транспорта и спортивную площадку.

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По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, с начала года скорая помощь приняла свыше 790 тысяч вызовов. Для персонала стараются создать комфортные условия отдыха и работы.

«Это вторая подстанция скорой помощи, которую мы открываем в этом году в Подмосковье. Ранее подобная была открыта в Солнечногорске, а в ближайшее время введем в работу еще одну — в Видном», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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