Подмосковье 08 февраля 2024, 19:56 Новая подстанция скорой помощи откроется в Мытищах осенью пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Строительство подстанции скорой помощи идет в деревне Сухарево в Мытищах. Объект откроется осенью этого года.

Сейчас выполняются подготовительные работы под устройство фундаментной плиты. Также полностью подведены инженерные системы.

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На подстанции будет пять постов скорой помощи на первом этаже, на втором этаже организуют кабинеты для приема граждан. Также благоустроят территорию около объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

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