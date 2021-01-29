Новая подстанция «Долино» обеспечит электричеством сотни предприятий из Дубны

Потребность в строительстве подстанции появилась в 2014 году. Она обеспечит электричеством сотни предприятий городского округа.

В одной только ОЭЗ «Дубна» работает 169 организаций. Сегодня это крупнейшая по количеству резидентов экономическая зона Подмосковья. Об этом сообщила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Этот проект имеет большое значение для муниципалитета, где расположена ОЭЗ Екатерина Зиновьева.

Электричество с подстанции «Долино» будут получать как сами предприятия резидентов, так и городские объекты Дубны.

На двух площадках в особой экономической зоне подготовлена современная инфраструктура для инновационных компаний и их развития.