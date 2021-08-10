Электричество для семей и бизнеса. Новая подстанция «Долино» заработала в Дубне

Новая электрическая подстанция заработала в Дубне. Ее запустили в особой экономической зоне города вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Этой энергией будут подпитывать земли многодетных семей, два общежития, поселок ученых и саму ОЭЗ.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство станции началось в 2017 году. В проект вложили 1,2 миллиарда рублей.

Она будет подпитывать электричеством земельные участки 400 многодетных семей, а это почти две тысячи жителей, и поселок ученых, где находятся около тысячи человек.

Воробьев запустил новую подстанцию «Долино» совместно с генеральным директором ОЭЗ «Дубна» Антоном Афанасьевым.

Очевидно, что дальнейшее развитие без дополнительных мощностей невозможно Андрей Воробьев.

В прошлом году особую экономическую зону «Дубна» признали одним из лидеров рейтинга ОЭЗ России. Сюда приходят новые компании, развивающие разные направления бизнеса.

Источник фото: телеканал «360»

Например, фирма «ПСК Фарма» будет выпускать препараты для людей с онкологическим заболеваниями — это крупнейший из трех производственных комплексов компании. К экспорту она приступит в 2022 году.

Потребность в строительстве подстанции появилась в 2014 году. Она обеспечит электричеством важные объекты. В одной лишь ОЭЗ «Дубна» работает не менее 169 организаций.

Источник фото: телеканал «360»

На двух площадках в особой экономической зоне подготовлена современная инфраструктура для инновационных компаний и их развития.