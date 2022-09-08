Новая площадка ЗАГС откроется в Музейно-храмовом комплексе ВС России | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 16:31 Поделиться Telegram

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Viber Новая площадка ЗАГС откроется в Музейно-храмовом комплексе ВС России Фото: unsplash.com

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Главное управление ЗАГС Подмосковья открывает новую площадку в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России. Эта площадка ЗАГС станет 26-й.

С 1 мая в Московской области браки регистрируются на 25 площадках. Сейчас в Подмосковье можно зарегистрировать брак в сквере и музее, в парк-отеле или усадьбе.

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Главное управление ЗАГС МО 12 сентября 2022 года открывает 26-ю площадку в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил Российской Федерации.

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Зарегистрировать брак в Музейно-храмовом комплексе ВС России — это прекрасная возможность подарить себе, близким и друзьям незабываемый праздник.

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