Новая площадка ЗАГС откроется в Музейно-храмовом комплексе ВС России | 360°

Все новости

Мир

08 сентября 2022, 20:31

Умерла Елизавета II

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:23

Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12

Реклама

Общество

08 сентября 2022, 20:21

Стало известно будущее московских флагманских магазинов H&M

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:19

Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться "Промышленной ипотекой"

Общество

08 сентября 2022, 20:19

Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году

Власть

08 сентября 2022, 19:57

Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:54

Инспекторы приехали выявить причины неприятного запаха в Глебовском после жалоб жителей

Власть

08 сентября 2022, 19:45

Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:36

Проект «Тематический ремонт подъезда» запустили в Зарайске

Подмосковье

08 сентября 2022, 16:31

Новая площадка ЗАГС откроется в Музейно-храмовом комплексе ВС России

Читать 360tv в

Главное управление ЗАГС Подмосковья открывает новую площадку в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России. Эта площадка ЗАГС станет 26-й.

С 1 мая в Московской области браки регистрируются на 25 площадках. Сейчас в Подмосковье можно зарегистрировать брак в сквере и музее, в парк-отеле или усадьбе.

Реклама

Главное управление ЗАГС МО 12 сентября 2022 года открывает 26-ю площадку в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил Российской Федерации.

Реклама

Зарегистрировать брак в Музейно-храмовом комплексе ВС России — это прекрасная возможность подарить себе, близким и друзьям незабываемый праздник.

Одинцово

Свадьбы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама