Новая площадка проекта «Самбо в школу» открылась в Чехове | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 22:15 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Новая площадка проекта «Самбо в школу» открылась в Чехове

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Средняя школа военного городка Чехов-2 стала очередной площадкой проекта «Самбо в школу». Здесь смогут заниматься спортом школьники с первого по 11 класс.

На открытие новой площадки проекта «Самбо в школу» пришли тренеры, профессиональные спортсмены и ребята, которые желают учиться самбо.

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«Уже в пятую школу в городском округе Чехов пришло самбо. Детишки с первого по 11 класс занимаются как третий урок физкультуры. Я думаю, что будет не один чемпион. И мы все будем гордиться, что они все начали на школьном самбо», — отметила депутат государственной думы Алла Полякова.

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Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов рассказал о том, что родители уже заметили положительный результат занятий по самбо.

За 2022 год к проекту должны присоединиться еще около 400 детей. И для каждого из них самбо может стать не просто спортом, а образом жизни.

Слово «самбо» – акроним словосочетания «самозащита без оружия». Родился этот вид спорта в Советском союзе, и в 1966 году стал международным. Этот вид единоборств — это не просто красивые броски и эффектные болевые приемы. Самбо воспитывает важные качества, которые пригодятся в жизни и мальчикам, и девочкам.

Ученики школы, которые решили погрузиться в мир борьбы, произнесли клятву юного самбиста.

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