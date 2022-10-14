Новая пешеходная галерея связала два микрорайона в Котельниках | 360°

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Новая пешеходная галерея связала два микрорайона в Котельниках

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Новые Котельники и микрорайон Южный связала новая пешеходная галерея. По ней жители смогут безопасно и быстро перемещаться между жилыми комплексами. С собственниками квартир в жилых комплексах встретился глава округа Сергей Жигакин.

Дорога до соседнего микрорайона занимала у жителей около часа из-за идущей стройки. Теперь это время сократится благодаря пешеходной галерее, которую возвели рядом с площадкой. Анна Лукьянова рассказала, что благодаря сооружению, ее дети смогут легко добираться до школы.

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«Временное сооружение, потому что что-то монументальное здесь возводить пока смысла нет, а это сделали все очень хорошо, оно закрыто, перекрыто, Охрана сидит внизу — какой-то присмотр, и совершенно безопасно отпускать детей в новую школу в нашем городе», — сказала жительница Котельников.

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После того, как строительство завершат, микрорайоны свяжут две автодороги и тротуары.

По словам главы Сергея Жигалкина, жилые комплексы уже активно готовят к зиме. Так, бороться с последствиями непогоды будут шесть дворников при помощи лопат, самоходов и снегоуборщиков. Для обработки дорог закупили 10 тонн соли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

Котельники

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