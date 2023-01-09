Подмосковье 09 января 2023, 14:33 Новую партию гуманитарной помощи для участников СВО отправили из Звездного Городка

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Большую партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции собрали в Звездном Городке перед Новым годом. В зону СВО отправили продукты, лекарства, одежду — все тщательно упаковали в коробки.

Гуманитарную помощь, которую собрали в Звездном Городке, доставили в пункты назначения накануне Нового года. Это стало подарком от жителей Подмосковья для бойцов на передовой.

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Анна Москатова — одна из активисток — уже несколько месяцев отвозит жителям Донбасса гуманитарную помощь. В начале осени это были учебники для университетов, которые передавали столичные вузы.

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«Первая поездка у нас состоялась летом. Будем и дальше помогать, мы общаемся с военными», — поделилась Анна.

Ей помогают земляки. Жители передают военнослужащим не только гуманитарную помощь, но и искренние письма детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что регион продолжит оказывать поддержку военнослужащим и их семьям.

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