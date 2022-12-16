Подмосковье 16 декабря 2022, 21:10 Новая палата для детей в трудной жизненной ситуации появилась в больнице Электростали

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Социальную палату открыли в детском отделении центральной городской больницы Электростали. Здесь есть игровая комната, удобные кроватки и мебель, а на стенах яркие рисунки и телевизор. Лечение тут будут проходить дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Участие в открытии социальной палаты приняли глава городского округа Электросталь Инна Волкова и депутат Мособлдумы Линара Самединова. Они поздравили маленьких пациентов с наступающим Новым годом. Ребят ждала праздничная программа с подарками от Деда Мороза и Снегурочки.

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«Понятно, что это учреждение здравоохранения. Главная их обязанность — лечить, и с ней они прекрасно справляются. Но <…> нам хочется, чтобы детям было комфортно, уютно. Чтобы были атрибуты детства, игрушки», — сказала депутат Московской областной Думы Линара Самединова.

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Еще 10 социальных палат откроют в больницах Подмосковья до конца 2022 года в рамках проекта «Добрая комната».

Линара Самединова напомнила, что идея создать уютные и комфортные уголки для маленьких пациентов в медучреждениях региона появилась в 2019 году. За это время проект охватил 51 муниципалитет, в которых появилось 75 социальных палат.

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