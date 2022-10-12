Новая опция для обратной связи появилась на портале «Добродел» в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 11:49 Поделиться Telegram

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Viber Новая опция для обратной связи появилась на портале «Добродел» в Подмосковье

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Пользователям портала «Добродел» стала доступна новая функция. Теперь они смогут оценить качество решения проблемы.

Подмосковный «Добродел» давно стал незаменимой площадкой для общения жителей с властями. Более 2,3 миллиона человек уже имеют аккаунт на портале, и это число продолжает увеличиваться.

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«Нам очень важна обратная связь, именно поэтому теперь жители могут давать оценку ответам. Благодаря новой функции пользоваться „Доброделом“ стало еще удобнее», — рассказала о новой функции министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Теперь жители смогут ставить оценки от 1 до 5 баллов решению проблемы, которое предложил исполнитель. В ближайшее время такая опция появится и в мобильном приложении. Если же пользователь и вовсе не согласен с решением, то он сможет отклонить ответ и направить его на доработку, как раньше.

Портал «Добродел» был запущен 1 октября 2015 года. Он помогает в любое удобное время сообщать о проблеме и оперативно решать разные вопросы онлайн. Например сейчас жители Подмосковья могут выбрать места установки детских площадок на будущий год. До завершения голосования осталось всего несколько дней.

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