Новая опция для обратной связи появилась на портале «Добродел» в Подмосковье | 360°

Все новости

Спецоперация

12 октября 2022, 12:06

Киевские силовики «нашли» в Красном Лимане тела жертв ВСУ — омбудсмен ДНР

Мир

12 октября 2022, 12:04

Утечку обнаружили на нефтепроводе «Дружба» на территории Польши

Реклама

Мир

12 октября 2022, 11:59

Эстония призвала Запад игнорировать предупреждения России о «красных линиях»

Мир

12 октября 2022, 11:58

Служебный автомобиль обстреляли около посольства Азербайджана в США

Важное

12 октября 2022, 11:58

Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации

Важное

12 октября 2022, 11:56

НАТО подтвердил участие в боевых действиях на стороне Украине — Песков

Важное

12 октября 2022, 11:55

Песков заявил о росте актуальности целей спецоперации на фоне действий Украины

Подмосковье

12 октября 2022, 11:54

Мобилизованный житель Солнечногорска рассказал, как подбирал экипировку

Подмосковье

12 октября 2022, 11:51

Управляющая компания из Звенигорода снесет террасу на крыше дома по решению суда

Подмосковье

12 октября 2022, 11:49

Новая опция для обратной связи появилась на портале «Добродел» в Подмосковье

Читать 360tv в

Пользователям портала «Добродел» стала доступна новая функция. Теперь они смогут оценить качество решения проблемы.

Подмосковный «Добродел» давно стал незаменимой площадкой для общения жителей с властями. Более 2,3 миллиона человек уже имеют аккаунт на портале, и это число продолжает увеличиваться.

Реклама

«Нам очень важна обратная связь, именно поэтому теперь жители могут давать оценку ответам. Благодаря новой функции пользоваться „Доброделом“ стало еще удобнее», — рассказала о новой функции министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Реклама

Теперь жители смогут ставить оценки от 1 до 5 баллов решению проблемы, которое предложил исполнитель. В ближайшее время такая опция появится и в мобильном приложении. Если же пользователь и вовсе не согласен с решением, то он сможет отклонить ответ и направить его на доработку, как раньше.

Портал «Добродел» был запущен 1 октября 2015 года. Он помогает в любое удобное время сообщать о проблеме и оперативно решать разные вопросы онлайн. Например сейчас жители Подмосковья могут выбрать места установки детских площадок на будущий год. До завершения голосования осталось всего несколько дней.

Добродел

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама