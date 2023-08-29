Новая онлайн-услуга появилась для перевозчиков в Подмосковье | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 10:36 Новая онлайн-услуга появилась для перевозчиков в Подмосковье

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Выдачу свидетельств об осуществлении перевозок внутри городских округов и карт муниципальных маршрутов упростили в Подмосковье. Теперь это можно сделать в электронном виде.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, подать онлайн-заявление можно на портале госуслуг.

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«„Госуслуги“ в Подмосковье становятся всё удобнее. Теперь предприниматели, которые осуществляют перевозки по муниципальным маршрутам, могут подать онлайн-заявление на региональном портале госуслуг. Больше не нужно обращаться в администрацию муниципалитета очно: нужный документ поступит в личный кабинет. Это бесплатно», — осказала она.

Переоформление свидетельств и карт маршрута могут заказать предприниматели и юридические лица. Заявление будет направлено в администрацию округа, а результат поступит в личный кабинет на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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