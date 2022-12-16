Подмосковье 16 декабря 2022, 11:00 Новая онлайн-услуга для субаренды лесных участков появилась в Подмосковье Unsplash

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Сдать лесной участок в субаренду стало проще в Подмосковье. Теперь получить такое разрешение можно онлайн, на региональном портале госуслуг.

«Новая онлайн-услуга удобна и помогает экономить время. Теперь срок ее оказания сократился почти в два раза. Получить согласие на сдачу лесного участка в субаренду можно в течение 10 рабочих», — отметила министр государственного управления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Леса в Подмосковье принадлежат государству. Но если участки поставлены на кадастровый учет, их можно арендовать и использовать для изучения недр, добычи полезных ископаемых, заготовки древесины и другого.

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Арендатор может сдать такой участок в субаренду, но для этого потребуется получить разрешение. Новая услуга предоставляется бесплатно в разделе «Экология и природопользование» — «Лесное хозяйство».

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