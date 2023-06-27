Подмосковье 27 июня 2023, 11:40 Новая онлайн-услуга для открытия социальных объектов в жилых домах появилась в Подмосковье ГЖИ МО

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Оформить перевод помещения в многоквартирном доме из жилого и в нежилое и согласовать в нем перепланировку стало проще в Подмосковье. Соответствующая опция появилась на портале госуслуг.

Комплексную услугу разработала ГЖИ Подмосковья совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест». Теперь получить статус нежилого помещения можно за 25 дней вместо 41. При оформлении услуги достаточно указать необходимость согласования перепланировки и подгрузить проект перепланировки вместе с другими необходимыми документами.

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Нововведение предназначено для предпринимателей, которые имеют в собственности квартиры в доме и хотят разместить в них необходимые жителям объекты: аптеки, фитнес-центры, салоны красоты и другое.

«Важно, чтобы предприниматели, имеющие в собственности помещения в МКД и намеренные вести в них бизнес, предварительно получили одобрение на общем собрании собственников, а также каждого собственника, чьи площади примыкают к его, и разработали профессиональный проект перепланировки», — уточнила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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